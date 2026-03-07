Entro domenica 8 marzo c’è la possibilità di richiedere le misure di sostegno che il dipartimento regionale di Protezione civile ha messo a disposizione di chi ha avuto danni durante l’ultima ondata di maltempo che si è abbattuta nei nostri territori. Tali misure riguardano esclusivamente i privati e non le attività economiche o produttive, e sono rivolte a nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi in oggetto, con un sostegno massimo pari a € 5.000. La richiesta va inoltrata tramite la modulistica che si può trovare [QUI]. La modulistica verrà verificata dagli uffici tecnici comunali per accertare la sussistenza del nesso di causalità con gli eventi e la corretta compilazione del modulo.