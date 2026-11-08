Farà tappa tra Menfi, il Parco archeologico di Selinunte e Castelvetrano il “Girolio d’Italia”, l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale “Città dell’olio”. Proprio quella in programma domenica 15 novembre si chiama “La tappa dell’olio nuovo”, una giornata dedicata all’olio extravergine di oliva, al cicloturismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Isola. L’itinerario è di 60 km per cicloamatori. Testimonial e ospite d’eccezione sarà Daniele Bennati, campione delle due ruote, ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada e “ambasciatore delle Città dell’olio” che guiderà il gruppo degli appassionati che parteciperanno all’evento.

Domenica 15 novembre, alle 9,30 la cerimonia inaugurale col sindaco Giovanni Lentini, l’assessore Rosalia Ventimiglia, il direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente, Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio, Giosuè Catania, vicepresidente e coordinatore regionale delle Città dell’Olio Sicilia. Alle ore 10 il via alla ciclo-pedalata. Alle 11,30 arrivo in piazza Vittorio Emanuele di Menfi, dove ci sarà il bruschetta point curato dagli studenti dell’Istituto superiore “G. B. Ferrigno – V. Accardi – V. Titone” di Castelvetrano, con servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, l’area espositiva della Comunità dell’Olio di Menfi con stand, degustazioni e prodotti tipici, e attività di animazione per i più piccoli. Alle ore 12 i saluti del sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente e dell’assessore Francesco Gagliano. Alle 14 passaggio delle bici dal Parco di Selinunte, alle ore 15, arrivo al sistema delle piazze con il bruschetta party con gli operatori delle comunità dell’olio siciliane, per festeggiare l’olio nuovo. In piazza anche lo spazio espositivo della Comunità dell’Olio di Castelvetrano, con stand, degustazioni e prodotti tipici, e l’animazione per bambini a cura de “Il Coro degli angeli animazione”.