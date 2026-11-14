In visita al frantoio “Radici del Belìce” per valorizzare le tradizioni del nostro territorio. Gli studenti della scuola dell’infanzia e scuola primaria di Poggioreale hanno vissuto una mattinata speciale, visitando il frantoio di Alessandro Bavetta e Girolamo Giocondo. I due titolari hanno accompagnato i bambini in un percorso coinvolgente e ricco di curiosità, trasformando la visita in una vera e propria esperienza di apprendimento. I piccoli visitatori hanno conosciuto da vicino tutte le fasi della lavorazione delle olive, scoprendo come nasce l’olio extravergine d’oliva, uno dei prodotti più preziosi e rappresentativi della Sicilia. Al termine della visita, il momento più atteso e gustoso, con una degustazione di pane con olio nuovo. A casa i bambini e i docenti hanno portato una bottiglietta di olio nuovo da poter utilizzare nella preparazione di cibi.