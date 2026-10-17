Sabato 17 ottobre, ore 20, all’auditorium del MAC di Gibellina, va in scena in prima assoluta “Pajé”, lo spettacolo di Giorgio Barberio Corsetti e Ivan Renzetti con la drammaturgia musicale di Oscar Pizzo. L’appuntamento, a ingresso gratuito, si inserisce nella rassegna “Silenzi d’artista”, nell’ambito del programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Lo spettacolo nasce dopo che, nella primavera dello scorso anno, Barberio Corsetti va in Amazzonia per girare dei contributi video per un’opera teatrale che poi non sarà realizzata. Trascorrono un mese nella regione dell’Alto Rio Negro, nel comune di São Gabriel da Cachoeira. Ogni giorno viaggiano in barca, attraversando le rapide sul Rio Negro, per andare nella maloca di Bu’ù Kennedy, un centro spirituale comunitario. Bu’ù Kennedy è un pajé, uno sciamano, una guida spirituale e un Yaí wá, un “guaritore giaguaro”, e un artista visivo che ha anche ideato i costumi del video.

Con Bu’ù girano molte immagini, pensate per una resa visiva formale e simbolica, non documentaria: azioni concertate con il gruppo di interpreti venuti dai villaggi vicini, donne, uomini, bambini, tanti volti… E la foresta, e nella maloca le cerimonie, danzate e cantate, sempre con un sorprendente nucleo spirituale pulsante e potente. Bu’ù è lui che guida questo viaggio immaginario, fatto di giustapposizione di visioni, di corpi, di vegetazione ricca e variegata, in un tempo sospeso.A Gibellina avviene l’incontro con la musica.