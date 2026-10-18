Un segno di accoglienza e di benvenuto: dolcini di pasta di mandorle offerti a ogni equipaggio della Targa Florio Classica. È quello che hanno fatto i soci del Lions club di Castelvetrano che hanno scelto il passaggio all’interno del Parco archeologico delle vetture della Targa Florio per omaggiare ogni equipaggio di una delizia tipica siciliana. All’evento, tra gli altri, è stato presente anche il presidente del Lions club Carlo Palazzotto. A Campobello di Mazara, invece, la Pro Loco “Costa di Cusa” e il Comune hanno scelto di offrire a ogni equipaggio un cadeau contenente una piccola pagnotta di pane nero, olio e prodotti a base di oliva Nocellara del Belìce, offerti da alcune aziende locali. La consegna del cadeau è avvenuto all’inizio della prova speciale nel centro di Campobello di Mazara.