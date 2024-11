“Ellenicità. Dalla Grecia a Selinunte attraverso letteratura, storia, archeologia” è il titolo della conferenza che si è tenuta presso la sede dell’Unitre di Castelvetrano. A introdurre l’incontro è stato il presidente Giuseppe Ancona. A relazionare è stato Giuseppe Libero Bonanno: partendo dai concetti di chaos, logos, archè, anthropos, ha delineato un quadro della civiltà greca sin dall’epoca degli Achei (con in particolare la guerra di Troia) per poi passare al periodo classico, con i principali riferimenti alla storia, alla filosofia (dalle origini all’ellenismo), alla letteratura (Teogonia, Argonautiche, Iliade, Odissea), al teatro (Eschilo, Sofocle, Euripide), al Vangelo di Giovanni. Successivamente, il relatore ha trattato della colonizzazione greca nella Ionia, in Magna Grecia e in Sicilia, con particolare riguardo a Selinunte, della quale sono stati evidenziati i principali monumenti. Il direttore del Parco di Selinunte Felice Crescente ha parlato della gestione e delle attività del Parco, dando in anteprima la notizia dei lavori dell’individuazione della Porta Nord della Selinunte antecedente al 409 a.C., posta a nord appunto della collina di Manuzza. I lavori si sono conclusi con una degustazione dei prodotti realizzati nel laboratorio dell’Unitre.

