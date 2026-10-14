Siamo abituati a pensare che i rischi legati all’utilizzo di software senza licenza riguardino soprattutto le sanzioni cui si va incontro per aver violato i diritti d’autore. L’articolo 171-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede, infatti, per chi duplica, vende, distribuisce, importa o utilizza software privi di licenza multe che possono superare i 15.000 euro o la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni.

L’assenza della licenza può comportare, in verità, anche gravi problemi di sicurezza, fattore tutt’altro che trascurabile soprattutto per le aziende. Oltre a compromettere l’operatività dei sistemi, i dati sensibili e le informazioni contenute in essi possono essere esposte a terzi. Dotarsi di un prodotto non originale significa spesso spianare la strada a malware e spyware con tutte le conseguenze che ne derivano.

Del resto, le licenze originali sono progettate anche per garantire aggiornamenti periodici, fondamentali per far fronte alle vulnerabilità a cui ogni sistema è soggetto con il trascorrere del tempo. Senza un accordo commerciale valido, in caso di criticità, non è possibile ricorrere all’assistenza né riuscire ad essere tempestivi nella risoluzione.

Oggi, dunque, il concetto di licenza è indissolubilmente legato alla sicurezza, anche quando ci spostiamo dai software professionali a quelli che definiscono la conformità dei servizi offerti online. Chi si affida a piattaforme finanziarie, ad esempio, deve orientarsi verso realtà che detengono licenze operative rilasciate dagli organi di vigilanza, poiché in caso contrario può incorrere in truffe senza poter contare su nessuna tutela legale.

Le piattaforme di streaming, come Netflix e Spotify, possono distribuire i propri contenuti perché si avvalgono di apposite licenze di trasmissione, le quali garantiscono in primis un’infrastruttura di erogazione protetta.

Il ruolo delle autorizzazioni assume particolare rilievo anche negli ambienti digitali regolamentati. Nel settore dei casino online, ad esempio, la licenza rilasciata dall’autorità competente costituisce un requisito fondamentale per l’esercizio legale dell’attività e si inserisce in un sistema di controlli sui requisiti organizzativi e tecnologici degli operatori. Tra gli aspetti rilevanti rientrano il funzionamento dei sistemi di gioco, l’affidabilità dei generatori di numeri casuali (RNG), ove previsti, e le misure adottate per tutelare l’integrità delle operazioni. In questo contesto, la regolamentazione contribuisce a definire standard di trasparenza e correttezza, distinguendo i servizi autorizzati dalle offerte prive delle necessarie garanzie.

In sintesi, il primo passo verso lo svolgimento di qualsiasi attività in totale sicurezza, che sia professionale di intrattenimento, lo compiamo noi nel momento in cui scegliamo di affidarci a soluzioni regolamentate.