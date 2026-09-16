Il ristorante “Dal Cozzaro” conquista il Travellers’ Choice 2026 di Tripadvisor, il riconoscimento assegnato alle attività che rientrano nel 10% dei migliori profili presenti sulla piattaforma, sulla base della qualità e della quantità delle recensioni e delle valutazioni raccolte dai viaggiatori nell’arco di dodici mesi. Un anno speciale anche per un altro appuntamento: Dal Cozzaro sarà infatti sul palco del Cous Cous Fest con il proprio chef, protagonista di uno show cooking dedicato al cous cous

Un risultato che assume un significato ancora più particolare perché arriva proprio nell’anno in cui Dal Cozzaro celebra 26 anni di attività a San Vito Lo Capo. «Dopo 26 anni ricevere ancora un riconoscimento che nasce direttamente dalle valutazioni dei nostri clienti è una soddisfazione difficile da spiegare – racconta Tonino Bua. Lo condivido con mia moglie Lorena, con tutti i ragazzi che ogni giorno lavorano con noi e con quelli che hanno fatto parte della nostra storia. Ma soprattutto con le tantissime persone che, anno dopo anno, continuano a scegliere il Cozzaro. Il loro apprezzamento resta per noi il premio più importante».

Una storia lunga più di un quarto di secolo, costruita attorno alla cucina siciliana, al pesce, al cous cous e a un’idea di accoglienza che negli anni ha accompagnato generazioni di ospiti a San Vito Lo Capo. Il Travellers’ Choice 2026 rappresenta quindi non soltanto un premio, ma la conferma di un percorso che continua, con la stessa attenzione di sempre.

DAL COZZARO – SAN VITO LO CAPO

I dettagli che fanno la differenza.