Il ristorante “Dal Cozzaro” entra ufficialmente nella Top Ten dei ristoranti di San Vito Lo Capo secondo la prestigiosa classifica di Tripadvisor, un riconoscimento che premia l’eccellenza gastronomica e l’accoglienza che da anni contraddistinguono questa storica realtà portata avanti da un imprenditore di Castelvetrano. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera la dimensione del locale: non un piccolo ristorante da 40–50 coperti, ma una struttura da oltre 250 posti a sedere, capace di accogliere ogni giorno centinaia di ospiti mantenendo intatta la qualità, la cura dei dettagli e il calore tipico dell’ospitalità siciliana. Nella classifica stilata dalla redazione della nota piattaforma per recensioni di alberghi e ristoranti, sono presenti oltre 150 attività nel mondo della ristorazione solo nel territorio di San Vito Lo Capo.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo – Tonino Bua, amministratore del ristorante – perché premia non solo il nostro brand, ma soprattutto i nostri fedelissimi collaboratori, che con professionalità, passione e dedizione rendono possibile trasformare una grande realtà in un’esperienza unica per ogni cliente. Questo risultato è di tutti noi.” Il ristorante Dal Cozzaro, simbolo della tradizione enogastronomica siciliana, continua così a confermarsi punto di riferimento non solo per il territorio, ma anche per i visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, rafforzando la sua immagine come una delle eccellenze della ristorazione di San Vito Lo Capo.