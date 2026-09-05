Coi fondi raccolti nel campus estivo organizzato dall’associazione “Cotulevi” al Monnalisa beach di Tre Fontane sono stati donati tre buoni da 100 euro ciascuno per l’acquisto di libri e materiale didattico. La donazione è stata fatta dall’associazione che gestisce gli sportelli antiviolenza in provincia di Trapani (sono presenti anche a Campobello di Mazara e Castelvetrano, la cui responsabile è l’avvocato Mariella Gulotta) al Comune di Campobello che, tramite i servizi sociali, assegnerà i buoni a nuclei familiari con bambini che frequentano gli istituti scolastici della città. Le famiglie individuate rientrano tra quelle necessarie di aiuto. Il campus, che ha visto la partecipazione di numerosi bambini, è stato aperto sia ai figli dei clienti del lido che agli esterni. I bambini sono stati impegnati in laboratori creativi, di disegno e in attività ludiche-ricreative.