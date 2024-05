La campagna antincendio in Sicilia partirà il 15 maggio e si concluderà il 31 ottobre. Questa data è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, in considerazione degli eventi incendiari di notevole gravità che si sono verificati nel 2023. L’obiettivo della campagna è quello di prevenire e contrastare gli incendi boschivi, tutelando il patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini. Per poter Accendere fuochi è importante rispettare le Ordinanze Sindacali, emesse da ciascun Comune, per prevenire gli incendi boschivi e proteggere l’ambiente e non incorrere nelle Sanzioni, amministrative e penali, per chi viola i divieti. Il Distaccamento Forestale di Castelvetrano intensificherà i controlli in particolar modo Nel Parco Archeologico di Selinunte, la Riserva Naturale Orientata del Belice oltre tutte le aree Boscate e Riserve di competenza nella giurisdizione.

AUTORE. Redazione