Otto pagine che raccontano territorio e storie da due piccole realtà quali sono Salaparuta e Poggioreale. Si chiama “New generations news” il giornale a numero unico che hanno preparato i 14 studenti che hanno partecipato al laboratorio di giornalismo “La voce dei giovani: scrivere per comprendere, comunicare e connettere”. Protagonisti sono stati gli allievi dei plessi “Palumbo” di Salaparuta e “Dalla Chiesa” di Poggioreale (che dipendono dall’istituto comprensivo “Luigi Capuana” diretto da Maria Letizia Gentile), seguiti dal nostro direttore Max Firreri e dai docenti tutor Salvatore Di Stefano e Francesca Zummo. Il giornale è il risultato finale del lavoro svolto, a partire dagli incontri durante i quali sono state illustrate le regole di lavoro del giornalista: dal rispettare le cinque W alla verifica delle fonti, dall’utilizzo delle foto (soprattutto quando si parla di minori) agli strumenti utili per saper scegliere una notizia vera da fake news.

Gli studenti protagonisti del laboratorio hanno avuto anche la possibilità di confrontarsi (in videoconferenza) col giornalista del Tg1 Leonardo Zellino, di lavorare come una vera redazione, svolgendo le riunioni attorno a un tavolo e scrivendo poi gli articoli su vari argomenti d’interesse dei propri paesi: da Poggioreale città del formaggio alla ‘nfigghiulata, dallo sviluppo vitivinicolo al rapporto che si crea tra professori e alunni nelle piccole scuola come i due plessi di Poggioreale e Salaparuta. Ulteriore occasione di arricchimento è stata per gli studenti la visita alla sede Rai di Palermo. Il giornalista della Tgr Salvatore Fazio e Claudio Bosco (responsabile di “Rai apre le porte”) hanno accompagnato gli studenti in tutti gli ambienti di lavoro della Rai, dalla redazione alla sala trasmissione per la radio alla teca che conserva i nastri d’archivio, sino allo studio diretta del telegiornale.

AUTORE. Redazione