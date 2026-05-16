Dopo aver incantato il pubblico di X-Factor 2025, attualmente impegnata a scrivere il suo primo album, Delia, cantautrice e pianista classica, segna un debutto live semplicemente straordinario con il suo primo tour teatrale, il “Sicilia bedda tour”: oltre 25.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni, numeri fuori scala per un’artista alla sua prima esperienza nei teatri. L’artista annuncia una nuova data del tour in una location esclusiva: il 2 agosto 2026 un appuntamento speciale al Parco archeologico di Selinunte, nell’ambito della rassegna “Archea music festival”, evento organizzato dalle società di produzione Record e Futuris in collaborazione con il Comune di Castelvetrano e Parco archeologico di Selinunte.

Il “Sicilia bedda tour” rappresenta molto più di una tournée: è un racconto identitario, un viaggio emotivo che affonda le radici nella sua Sicilia e si proietta verso una dimensione contemporanea, tra folk e cantautorato moderno. Tra le ultime uscite, il singolo “Al mio paese”, realizzato insieme a Serena Brancale e Levante, ha già conquistato tantissime persone, consolidando ulteriormente il posizionamento artistico di Delia e ampliando il suo pubblico. I biglietti saranno in vendita da martedì 19 maggio, ore 14,30, sui circuiti ticketone e ticketsms.