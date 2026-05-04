Gabriele Minì ha conquistato uno storico successo sul circuito cittadino di Miami nel secondo appuntamento del FIA Formula 2 Championship. Al debutto sul tracciato della Florida, il ventunenne di Marineo ha brillato nella Feature Race caratterizzata da una pista bagnata e numerose neutralizzazioni. Dopo due giri di formazione dietro la safety car, la direzione gara ha predisposto il via della gara.

Come avevamo già raccontato su CastelvetranoSelinunte.it, Gabriele Minì seguendo le orme del padre e del nonno, entrambi piloti, ha iniziato a guidare un go-kart quando non aveva nemmeno 3 anni. Presso il circuito internazionale a Triscina di Selinunte è cresciuto sportivamente fino alla Formula Regional spinto sempre dal grande sogno, la Formula 1. L’enfant prodige delle gare su pista, dal 2018 ha come manager Nicolas Todt, manager anche di Charles Leclerc, mentre dal 2023 fa parte della Alpine Academy. Nel 2020, a soli quindici anni, è diventato il più giovane pilota a vincere il Campionato italiano di Formula 4. Nonostante gli importanti impegni in tutto il Mondo, ogni tanto torna nella sua confort zone, la pista a Triscina di Selinunte, dove è accolto sempre con grande calore. Qui l’intervista della nostra redazione a Gabriele Minì realizzata nel 2021

“Complimenti al portacolori di ACI Team Italia” – ha commentato il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa – “Gabriele Minì ha tenuto duro fino al traguardo andando a conquistare una prestigiosa e importante vittoria nel FIA Formula 2 Championship. Avanti così nel segno di un motorsport azzurro che continua a regalare emozioni e successi”

Il portacolori di ACI Team Italia ha potuto festeggiare la sua prima vittoria nel FIA Formula 2 Championship. “È stata una gara intensa che si è risolta solamente all’ultimo. Non avevamo mai corso sul bagnato la cosa più difficile è stata non commettere errori. In alcuni momenti non si vedevano i punti di frenata” – ha commentato Gabriele Minì – “Nonostante l’asfalto umido e scivoloso sono riuscito a mantenere alta la concentrazione nell’arco di tutta la corsa. Ho sfruttato ogni occasione per poter recuperare terreno e puntare alla vittoria. E’ una vittoria molto importante per me, che dedico ad Alex Zanardi”.

Il successo nella Feature Race di Miami porta Gabriele Minì al secondo posto nella classifica generale riservata ai piloti del FIA Formula 2 Championship. Il portacolori di ACI Team Italia è ora a un solo punto dalla vetta occupata da Nikola Tsolov. Il prossimo appuntamento, tra tre settimane, vedrà la seconda categoria impegnata in Canada sul circuito semi-permanente di Montreal.



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