Un sogno che si realizza per Annamaria Prinzivalli. Una grande emozione per tutta Castelvetrano. Ieri sera la cantante di Marinella di Selinunte ha partecipato a “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici in prima serata su RAI 1. L’artista ha offerto una straordinaria versione di “New York, New York” di Liza Minnelli. Nonostante inizialmente nessun coach si fosse girato, la sua voce e la sua presenza scenica hanno spinto Loredana Bertè a ripensarci e concederle una seconda chance, permettendole di proseguire nel talent show. “Ho adoperato il mio pulsante per te” ha sottolineato la Bertè alla aspirante concorrente che, urlando, ha risposto: “Ti amo”. In studio per supportare Annamaria, il fratello Giuseppe e la nipote Patrizia.

Annamaria Vinci Prinzivalli ha iniziato a cantare a cinque anni con una voce squillante e di grande personalità che non lasciava intuire la tenera età della “solista”. Un repertorio sempre impegnativo basato sulle grandi star degli anni Settanta: Barbra Streisand, Diana Ross, Julie Driscoll ecc.

Nel 1980 lascia l’Italia e sbarca in America con la “Annamaria’s Band”. Impara a cantare in 12 lingue diverse, percorrendo questo continente dall’Alaska alla Terra del Fuoco raccogliendo ovunque grandi successi. Ha avuto l’opportunità di incontrare diversi artisti di fama mondiale, con i quali si è esibita numerose volte.

Donna mediterranea, amante della sua arte, la famiglia e…la cucina! La nostalgia del suolo natìo l’ha riportata in patria insieme al suo tastierista, nonchè compagno della sua vita. Nella sua carriera artistica ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e fiction.

AUTORE. Redazione