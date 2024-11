Si sono incontrate dopo che Assia ha commentato un video pubblicato da Giolì su Facebook. Da lì a whatsapp il passo è stato breve, il mondo e il tempo si sono accorciati e Giolì&Assia poco dopo si sono ritrovate in tournée insieme. Era il 2014, nasceva uno dei duo più innovativi di questi ultimi anni, e da allora le due giovani musiciste e producer siciliane non si sono più fermate, sempre alla ricerca di location assurde per video adorati dai follower che si riversano poi nei concerti. La fama di Giorgia Lipari e Assia Nania è cresciuta in maniera vertiginosa grazie ad un sound unico che mescola sapientemente melodie elettroniche con influenze indie e classiche. Dopo aver girato il mondo a colpi di sold out – le ultime foto le ritraggono a Budapest, ma il tour Resurrection è partito da Phoenix in California e dopo aver attraversato gli States (comprese Boston e New York) è approdato nella cara vecchia Europa, a Londra, Dublino, Anversa, Amsterdam, Berlino, Praga, Milano – Giolì&Assia hanno deciso di chiudere la tournée nella loro Sicilia, esattamente in uno dei teatri più iconici di Palermo: domenica 22 dicembre creeranno un vero e proprio cortocircuito musicale portando il loro sound elettronico al Politeama. Dove hanno anche girato uno dei loro straordinari video – il canale YouTube di Gioli & Assia conta oltre un milione di iscritti – cucendo su un teatro neoclassico, la felicità di esibirsi in Sicilia.

La tappa di Palermo (22 dicembre alle 20.30 al Politeama) fa parte dell’Unlocked Music Festival ed è promossa da CoopCulture. Ticket (da 20 euro) su www.ticketsms.it

Sono polistrumentiste, dj, cantautrici e con una label. E sono siciliane. Fiere “proprietarie” del loro mondo creativo, visto che lo scrivono, suonano e producono, Giolì & Assia hanno il controllo completo del loro ambiente e il loro ultimo album – “Resurrection” – è l’emblema di questo universo indipendente. Giolì (pianoforte, violoncello, batteria, chitarra o il caratteristico handpan che hanno piegato ai loro suoni elettronici; e Assia (voce) hanno scritto, suonato, prodotto, cantato e registrato il nuovo album – così come i primi singoli “Stay Closer”, “Endless” e “Blame On Me” su etichette come Spinnin Records completamente da sole. Dal 2014 in poi Giorgia e Assia decidono di unire le forze, ma è nel 2018 che ha inizio la loro carriera come Giolì&Assia: reinterpretano brani famosi, su immagini evocative della Sicilia, e catturano così il pubblico che da allora le segue fedelmente. I temi dell’album rappresentano gli alti e bassi della vita personale, le sfide dell’industria musicale e persino la tragica storia d’amore di Orfeo e Euridice; messaggi potenti trasmessi da una musica altrettanto commovente. Tutto è reso dal vivo dal duo, da un lato l’abilità di Giolì su strumenti diversi, dall’altro Assia e la sua voce celestiale.

