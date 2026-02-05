Due aerei Airbus A321neo posizionati all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino e dieci rotte (nove annuali) verso sette Paesi. Nasce a Palermo, dopo 4 anni, la 39esima base Wizz Air nel mondo, che rilancia la compagnia aerea al secondo posto in Italia. L’investimento genera benefici diretti per l’economia locale, contribuendo alla creazione di 80 nuove opportunità occupazionali dirette e 700 nuove figure lavorative nell’indotto, è stato detto nella conferenza stampa di presentazione con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il chief commercial officer della compagnia aerea, Ian Malin, e l’amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, Gianfranco Battisti. Nel corso del 2026, la compagnia prevede di mettere in vendita quasi un milione di posti, con un incremento di capacità superiore al 200% rispetto ad oggi. Dall’1 agosto 2026, Wizz Air attiverà il collegamento Palermo-Milano Malpensa con un servizio bigiornaliero (14 frequenze settimanali), affiancato da Palermo-Bologna con 11 voli settimanali e da Palermo-Venezia con 10 voli settimanali. Completa l’offerta domestica la rotta Palermo-Torino, operata con frequenza giornaliera, in avvio dal 4 maggio 2026.

I voli sono già in vendita. Dal 1° agosto 2026 sarà operativo inoltre il nuovo collegamento Palermo-Tel Aviv con 3 voli a settimana (lunedì, mercoledì e sabato), mentre dal 2 agosto 2026 via libera alla rotta Palermo-Sharm el-Sheikh con 4 frequenze settimanali (martedì, giovedì, venerdì e domenica). Entrambe le nuove rotte internazionali sono già in vendita. Queste rotte si aggiungono alle destinazioni recentemente annunciate di Varsavia, Bratislava, Belgrado e Sofia che formano il network Wizz Air all’aeroporto di Palermo. “Il ritorno di Palermo nel network delle nostre basi è il risultato di una crescita estremamente rapida avviata in poche settimane dal ritorno operativo sullo scalo, possibile solo grazie alla nostra solida partnership con Gesap – dice Malin – Palermo è cresciuta in pochissimo tempo. Portare due aeromobili basati a Palermo significa dare risposte concrete a chi viaggia. Il posizionamento di due aeromobili basati consentirà una maggiore stabilità operativa e una continuità dei collegamenti durante tutto l’anno. “L’apertura della base Wizz Air a Palermo rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza strategica per l’aeroporto di Palermo e per l’intera Sicilia” – dice Battisti.