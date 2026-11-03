Il cortometraggio “I love you” di Fabio Pannetto, palermitano che da 23 anni vive a Castelvetrano, è rientrato tra i dieci finalisti che verranno premiati al festival degli Argocorti promosso dallo Spazio Potenziale Argolab. Il tema scelto di questa seconda edizione è stato “Tutto in una camera”. La giuria ha selezionato 10 opere e tra queste quelle di Fabio Pannetto che martedì 10 novembre verrà premiato al Nuovo cinema Aquila di Roma. “I love you” è un corto essenziale, teatrale, che lavora per sottrazione e ambiguità, interrogando lo sguardo dello spettatore e il confine tra violenza e rappresentazione. «Un cortometraggio che sovverte i codici narrativi, ribaltando le numerose scene cinematografiche in cui le donne vengono private della capacità di reagire, relegate a un ruolo passivo e predeterminato – spiega Fabio Pannetto – qui le dinamiche della violenza si trasformano in un gioco consapevole, uno spazio in cui le regole possono essere riscritte». Il cortometraggio invita lo spettatore a riconsiderare schemi interiorizzati, offrendo una nuova prospettiva in cui la protagonista non subisce più il copione, ma lo riscrive. Fabio Pannetto ha una lunghissima esperienza dietro le camere da presa. Ha lavorato sui set cinematografici di più di 15 film/serie tv come figurazione speciale, l’ultimo in ordine di tempo è stato “Makari 5”.