Nella calda giornata di venerdì 29 agosto, un gruppo della Proloco di Triscina e Castelvetrano, guidati da Francesca Monte, si sono recati presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica dell’ARNAS Civico di Palermo per consegnare i beni di prima necessità acquistati con la raccolta fondi dell’iniziativa “Uno per tutti, tutti per uno” che si è svolta lo scorso mese di giugno a Triscina di Selinunte.

“Ci hanno manifestato la loro solidarietà, come hanno fatto anche lo scorso anno, regalandoci due forni a microonde, una macchina per il caffè, 10 bilance, 10 termometri auricolari, 10 saturimetri, 10 asciugacapelli e tante merendine, succhi di frutta e the, che abbiamo subito messo a disposizione dei nostri bimbi e ragazzi in reparto. Grazie di cuore a loro ed a tutti quelli che hanno contribuito alla generosa iniziativa” questo il messaggio ricco di emozione del Dott. Paolo D’Angelo, primario del reparto.

All’iniziativa hanno contributo anche un gruppo di aziende private: bar Forant, Casa Leader, Il Croissant di Bruno, La Boutique del Pane, Zancana, Farmacia Rotolo, Burgio, Animazione Divertiamoci insieme, Pane e Sapori, Antica Pasticceria Siciliana e Sicilfrut.