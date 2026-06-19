Trentanove ragazzi che quest’anno hanno ricevuto il sacramento della Confermazione nell’Unità pastorale Maria Ss. Annunziata-Maria Ss. della Salute di Castelvetrano hanno fatto visita al Vescovo monsignor Angelo Giurdanella incontrandolo al palazzo vescovile. Partendo in treno da Castelvetrano, il gruppo accompagnato dal parroco don Rino Randazzo, dalle catechiste Nicoletta Russo, Lina Inzerillo, Giulia Procopio, Mimma Mangiaracina e dagli animatori Giuseppe Fontana e Matteo Sapienza, hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Mazara del Vallo e poi, a piedi, hanno raggiunto il palazzo vescovile. L’incontro col Vescovo è stata l’occasione per i giovani di porre domande a tu per tu con chi guida la Diocesi: come è diventato parroco, come si svolge la giornata tipo del Vescovo, tra le domande più curiose poste dai giovani.

«È stato il Vescovo a fare l’invito ai nostri ragazzi durante la celebrazione eucaristica nella nostra parrocchia, in occasione delle Cresime – spiega don Rino Randazzo – e i ragazzi non hanno dimenticato. Così a fine percorso catechistico hanno espresso il desiderio di andare a trovare a casa il Vescovo e abbiamo organizzato questa visita». Dopo la visita al palazzo vescovile i giovani di Castelvetrano hanno potuto ammirare le bellezze della Cattedrale prima di fare rientro in parrocchia.