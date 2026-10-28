Pasquale Calamia sarà dirigente dei Servizi pubblici locali per due anni al Comune di Marsala. L’ha scelto il sindaco Andreana Patti al termina di una procedura che ha visto 31 candidati e 4 idonei. L’architetto Calamia dal 2023 lavora al Comune di Castelvetrano, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della VI Direzione, competente per urbanistica, edilizia privata, attività produttive, Suap, patrimonio, verde pubblico e protezione civile. Ma ha anche un trascorso in politica. Pasquale Calamia è stato consigliere comunale a Castelvetrano, già candidato sindaco del Partito Democratico nel 2019 ed ex segretario cittadino del Pd. La procedura attivata dal Comune per la nomina del dirigente dei Servizi pubblici è avvenuta ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali.