È di 1.200 euro la donazione che l’artista Francesca Impallari di Castelvetrano ha fatto alla Fondazione AIRC, dopo la raccolta fondi col Concert for oncology tenutosi al Santuario Santo Padre delle Perriere di Marsala. La Impallari si è esibita con la figlia Martina Pagliarello e la band che l’accompagna per i concerti che durante l’anno l’artista tiene sul territorio della provinciale. L’evento ha permesso di raccogliere la somma, al netto delle spese organizzative. Durante la serata è intervenuta la consigliera regionale della Fondazione AIRC Clara Ruggeri. Francesca Impallari ha portato la sua testimonianza di paziente oncologica e il suo impegno nel mondo della musica con l’associazione “Musicart culture”. Tra i brani eseguiti anche gli inediti dall’ album “Non ti fermare” di Francesca Impallari e “Odyssey” di Martina Pagliarello (musiche e arrangiamenti a cura di Gaspare Federico). Ospiti della serata sono stati: Roberto Gagliano, Maurizio Indelicato, Giovanni Rainieri e il giovane cantautore Domenico Falzarano.

«Ringraziamo don Vincenzo Greco e Francesco Giacalone per la sensibilità e l’accoglienza nell’ospitare il nostro concerto al Santuario», ha detto Francesca Impallari. Una nuova tappa del “concert for oncology” sarà il 5 gennaio prossimo al teatro “Puccini” di Merano insieme alla “MeranoPopSimphonyOrchestra” diretta da Roberto Federico.