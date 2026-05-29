L’amministrazione comunale attraverso un post pubblico, ha voluto ribadire che la cura del verde pubblico, la manutenzione degli spazi cittadini, la pulizia e il decoro urbano rappresentano oggi un lavoro quotidiano per l’ente il quale sta portando avanti con costanza, impegno e programmazione, valorizzando il personale comunale e le professionalità presenti all’interno.

In un territorio vasto come quello di Castelvetrano, con due grandi frazioni balneari, e numero limitato di unità a disposizione del servizio verde pubblico, gli operatori -dichiara il sindaco,- stanno lavorando alacremente ogni giorno per garantire decoro, manutenzione e attenzione al territorio.

Il sindaco Lentini continua: “Importante anche il contributo garantito grazie al progetto di tirocinio attivato con EFAL, che sta consentendo di rafforzare le attività sul territorio e offrire al contempo opportunità formative e di inclusione lavorativa. Alla Sager per l’impegno costante in sinergia con la V Direzione”.

L’auspicio è che tutti i cittadini sappiano rispettare questo lavoro, evitando di sporcare o riportare al degrado luoghi e spazi che vengono quotidianamente curati con fatica, impegno e dedizione.