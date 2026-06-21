Un pomeriggio di approfondimento scientifico, informazione sanitaria e confronto diretto con i cittadini ha caratterizzato il convegno medico-scientifico dal titolo “Innovazione, evidenza scientifica e qualità della vita nella cura del dolore. Terapia del Dolore e Ossigeno-Ozonoterapia”, svoltosi giovedì 18 giugno presso la sede dell’UNITRE di Castelvetrano.

L’iniziativa, promossa dall’UNITRE (Università delle Tre Età), ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, confermando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la diffusione della cultura, della formazione permanente e del benessere sociale nel territorio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’UNITRE, Giuseppe Ancona, che ha illustrato la missione dell’associazione, sottolineandone l’impegno nel contrastare l’isolamento sociale attraverso attività culturali, occasioni di aggregazione e percorsi di apprendimento rivolti a persone di ogni età. Tra gli obiettivi principali dell’UNITRE figurano l’educazione permanente, l’inclusione sociale, la valorizzazione del territorio e la promozione della cittadinanza attiva, favorendo il dialogo intergenerazionale e la partecipazione alla vita comunitaria.

Sono seguiti i saluti della vicepresidente Francesca Gentile, che ha evidenziato l’importanza di iniziative dedicate alla prevenzione e all’informazione sanitaria, sempre più richieste dalla cittadinanza.

Relatore principale del convegno è stato il dott. Giuseppe Denaro, Dirigente Medico presso il Policlinico di Palermo, in possesso di un Master di II livello in Terapia del Dolore e di un Master di II livello in Ossigeno-Ozonoterapia. Specializzato nel trattamento del dolore acuto e cronico e nelle tecniche di ossigeno-ozonoterapia, il medico ha guidato il pubblico attraverso un percorso di approfondimento sulle più recenti strategie terapeutiche per la gestione del dolore e delle patologie muscolo-scheletriche.

Con il supporto di slide esplicative e casi clinici, il dott. Denaro ha illustrato l’inquadramento clinico del dolore cronico, le terapie integrate disponibili, le applicazioni dell’ossigeno-ozonoterapia, il trattamento delle patologie vertebrali e articolari e le più aggiornate evidenze scientifiche a sostegno delle diverse metodiche terapeutiche.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ossigeno-ozonoterapia, presentata come possibile supporto nei percorsi di cura di specifiche patologie, evidenziandone indicazioni, benefici e limiti secondo le attuali conoscenze scientifiche.

Nel corso dell’intervento è stata inoltre sottolineata l’importanza di un approccio multidisciplinare nella presa in carico del paziente affetto da dolore cronico, integrando competenze specialistiche e tecnologie avanzate. Ampio spazio è stato dedicato alle moderne tecniche infiltrative ecoguidate, che consentono una maggiore precisione diagnostica e terapeutica.

«Il dolore cronico va combattuto e debellato. Oggi è possibile grazie alle tecniche innovative e all’utilizzo dell’ecografo per una diagnosi e una cura di precisione, che permettono al paziente di accedere a inoculazioni sempre più mirate e focalizzate sulle aree di maggiore interesse, migliorando sensibilmente la qualità della vita», ha dichiarato il dott. Denaro.

Le sue parole hanno suscitato interesse e speranza tra i presenti, molti dei quali convivono quotidianamente con problematiche dolorose croniche. Numerosi gli interventi dal pubblico e le domande rivolte al relatore, a testimonianza dell’attenzione e del coinvolgimento che l’argomento ha generato.

Particolarmente apprezzata la dimostrazione pratica finale, durante la quale il dott. Denaro ha effettuato alcune ecografie su volontari presenti in sala, illustrando in tempo reale le potenzialità diagnostiche della metodica e rendendo ancora più concreta e comprensibile la trattazione scientifica.

L’evento si è concluso con grande soddisfazione da parte degli organizzatori e dei partecipanti. Ancora una volta, l’UNITRE di Castelvetrano si conferma una realtà dinamica e attenta alle esigenze della comunità, capace di promuovere iniziative di alto valore culturale, sociale e sanitario, contribuendo alla diffusione di una corretta informazione e alla promozione del benessere collettivo.