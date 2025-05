In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano promuove un evento speciale, rivolto a tutta la cittadinanza, per celebrare i principi umanitari e, soprattutto, salvare vite attraverso la conoscenza. Giovedì 8 maggio, alle ore 11:00, presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano, si terrà il flash mob “Resta Vivo”, realizzato in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori di Castelvetrano e Campobello. Durante l’evento, volontari della Croce Rossa e alunni si uniranno in una simulazione collettiva di rianimazione cardiopolmonare (RCP) a ritmo della canzone Stayin’ Alive dei Bee Gees — scelta non solo per il suo titolo simbolico, ma perché il suo tempo musicale (circa 100 battiti al minuto) è lo stesso raccomandato per eseguire correttamente le compressioni toraciche in caso di arresto cardiaco.

L’iniziativa non è una semplice dimostrazione: è un atto di educazione civica e umanitaria. Ogni anno in Italia, migliaia di persone perdono la vita per arresto cardiaco improvviso. In molti casi, un intervento tempestivo da parte di un cittadino può fare la differenza tra la vita e la morte. Conoscere e saper eseguire correttamente le manovre salvavita può trasformare una persona comune in un eroe quotidiano.

“Resta Vivo” vuole trasmettere un messaggio chiaro: imparare la RCP è semplice, ma può salvare una vita. Ecco perché invitiamo tutta la popolazione a partecipare. È sufficiente portare con sé un cuscino per poter simulare le compressioni toraciche insieme a noi, in un momento simbolico e collettivo che vuole mettere la vita e la solidarietà al centro della comunità.

Vi aspettiamo per un gesto concreto, partecipato e consapevole. Diventa parte del cambiamento. Resta Vivo.

Per informazioni e contatti

Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano

📧 Email: castelvetrano@cri.it

📞 Telefono: 3403023750

📱 Sito internet: cricastelvetrano.it

