E’ crollato il tetto della camera da letto di un appartamento di via Armando Diaz, nel centro storico di Marsala, dove in quel momento non c’era nessuno. La causa sarebbe riconducibile ad un un grave cedimento strutturale. “Per fortuna non ci sono stati feriti – ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo – ma l’episodio ha evidenziato una profonda lesione nel prospetto dell’edificio” Sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, l’Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Municipale, che hanno prontamente inibito il traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso tra i civici 66 e 90

“Con il supporto del dirigente del settore Urbanistica – ha aggiunto il primo cittadino – ho disposto la firma del provvedimento di sgombero degli edifici che, secondo i Vigili del Fuoco, presentano possibili rischi per l’incolumità pubblica. Un’azione necessaria per prevenire ulteriori pericoli. Abbiamo davvero sfiorato una tragedia. In questi casi la rapidità e la responsabilità delle istituzioni sono fondamentali. Ringrazio i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici del Comune per il loro tempestivo intervento. Poc’anzi mi sono recato sul posto e rassicurato le famiglie interessate”

AUTORE. Redazione