Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono caduti da una gru e sono morti. Gli operai sono Daniluc Tiberi Un Mihai, di 50 anni e Najahi Jaleleddine, di 41 anni. Nell’incidente è stato colpito alla testa dal crollo del cestello l’operaio dell’officina Gammicchia Emanuele Parisi di 34 anni che è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia con un trauma alla testa. Lui insieme ai colleghi è salvo grazie alla pila di copertoni che hanno attutito l’impatto della parte della gru che è caduta. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia.