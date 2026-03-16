L’aumento del costo dell’energia e delle materie prime, aggravato dalle tensioni internazionali e dal conflitto che coinvolge l’Iran, sta producendo nuove e pesanti ripercussioni sull’economia reale e in particolare sul settore agroalimentare.

A questo scenario si aggiunge una crescita dell’inflazione che sta comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie e determinando una preoccupante contrazione dei consumi, per le imprese dell’agricoltura e della pesca siciliane si tratta di un quadro estremamente critico.

Dopo gli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, il sistema produttivo si trova nuovamente esposto a una fase di forte instabilità.

L’aumento dei costi energetici incide dalla produzione agricola alla trasformazione, dalla conservazione dei prodotti fino alla logistica e alla distribuzione.

Il comparto della pesca subisce un impatto immediato sull’aumento dei carburanti e dei costi operativi, con margini sempre più ridotti e difficoltà crescenti nel sostenere l’attività.

Parallelamente, la riduzione dei consumi interni dovuta all’inflazione e all’aumento generalizzato dei prezzi sta generando una pressione ulteriore sulle imprese, che si trovano strette tra costi di produzione in aumento e mercati sempre più deboli.

È indispensabile, infatti, ha dichiarato Domenico Pistone , responsabile regionale Legacoop agroalimentare e pesca Sicilia, prevedere interventi a sostegno delle imprese e delle cooperative agroalimentari per compensare l’aumento dei costi energetici e produttivi, rafforzare gli strumenti di accesso al credito e sostenere gli investimenti necessari per mantenere competitiva la filiera.

Allo stesso tempo occorre accelerare le politiche di transizione energetica, sostenendo in modo concreto gli investimenti in energie rinnovabili, efficientemente energetico e innovazione tecnologica nelle imprese agricole, nelle cooperative di trasformazione e nel comparto della pesca.

Legacoop Sicilia Agroalimentare ribadisce quindi la necessità di un confronto urgente con le istituzioni per individuare misure efficaci a tutela delle cooperative e delle imprese dell’agricoltura e della pesca, salvaguardando un patrimonio produttivo, sociale e territoriale fondamentale per il futuro della Sicilia.