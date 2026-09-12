Il Commissario Europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, ha fatto una visita istituzionale alla Guardia Costiera di Mazara del Vallo, dove è stato ricevuto dal Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’Ammiraglio Vincenzo Leone, dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, il Contrammiraglio Michele Maltese, e dal Comandante della Capitaneria di porto, il Capitano di fregata Stefano Luciani.

Durante l’incontro, al quale ha preso parte anche la Direttrice generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del MASAF, Graziella Romito, nonché il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, è stato fornito al Commissario un quadro generale sulle attività della Capitaneria di porto in materia di pesca, dal settore amministrativo a quello dei controlli, con approfondimenti su temi che, per storia e tradizioni, vedono proprio su Mazara del Vallo, una centralità strategica nelle dinamiche di sviluppo comunitarie.

In tale occasione il Commissario ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per il lavoro che quotidianamente la Guardia costiera svolge per la tutela delle risorse ittiche e per la sostenibilità dell’intero settore.

L’Ammiraglio Leone, in chiusura, ha parlato ai presenti dell’importanza, anche per la pesca, della c.d. “funzione costiera” svolta da ogni Comando di Capitaneria di porto sul territorio, quale presidio di legalità e sicurezza in mare e sulla costa, ma anche riferimento costante per le molteplici componenti, sia istituzionali che private, che vedono, nel mare, il fattor comune della propria essenza.

La visita si è conclusa, infine, con la consegna, al Commissario Kadis, da parte del Comandante Luciani, del crest della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, quale ricordo dell’importante momento istituzionale vissuto per l’occasione.