Le ultime ricerche completate da parte di vigili del fuoco e Polizia municipale risalgono alle ore 11 di stamattina e hanno dato esito negativo. A piedi è stata ispezionata una zona dove il drone dei vigili del fuoco avrebbe individuato un oggetto di colore arancione. Ma la verifica ha dato esito negativo. Si cerca, come raccontiamo da ieri sera, un uomo che avrebbe chiesto aiuto tramite una ricetrasmittente. Ma cosa è successo ieri veramente sino ad arrivare all’avvio delle ricerche? CastelvetranoSelinunte.it ha raccolto la testimonianza della donna, P.P. di Castelvetrano, che ha intercettato sulla ricetrasmittente del figlio la voce dell’uomo. «Erano le ore 14 di ieri e ho sentito quella voce di uomo sul walkie talkie di mio figlio poggiato sul mobile, involontariamente lasciato acceso – racconta la signora – dall’altra parte, con un segnale molto disturbato, l’uomo diceva “c’è qualcuno, c’è qualcuno, emergenza…”. A questo punto ho cercato di rispondere tramite la ricetrasmittente e lui mi sentiva. Ricordo che ha detto alcune parole come diga, buca, acqua, sono tutto bagnato. Io ho chiesto come si chiamasse, lui ha risposto ma il segnale era davvero disturbato».

La signora abita con la sua famiglia in una casa nella zona della parrocchia Maria Ss. della Salute, in linea d’area rispetto alla zona della diga a circa 2 chilometri. «Io ho chiesto all’uomo di darmi un numero di telefono dove avrei potuto chiamarlo – continua la signora – e lui mi ha fornito due numeri di telefono, uno scandito bene, l’altro in maniera disturbata. Quando gli ho chiesto come stesse, lui mi ha risposto che era ferito a una gamba e mi chiedeva di chiamare un’ambulanza». La conversazione avvenuta tramite radio la signora l’ha registrata col telefonino e l’audio è stato consegnato ai carabinieri. «A un certo punto non l’ho più sentito, io dicevo ci sei, c’è qualcuno, ma dall’altra parte solo silenzio», racconta ancora la signora che sino a ieri notte è rimasta sul posto con la speranza che l’uomo potesse ritrovarsi. Ma le ricerche, continuate sino a stamattina, hanno dato, purtroppo, esito negativo.

AUTORE. Redazione