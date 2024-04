In questo caso verrebbe spontaneo dire: «Cosa non si fa per i figli…». Così presso la scuola dell’infanzia “Benedetto Croce” di Castelvetrano stavolta i genitori si sono armati di rastrello, pale e cesoie e hanno ripulito tutte le aree esterne verdi dell’istituto frequentato dai propri figli. Armati da spirito di condivisione e partecipazione i genitori si sono dati appuntamento un sabato mattina e hanno ripulito dalle erbacce il giardino dell’istituto, per così consentire ai bambini di svolgere alcune attività didattiche all’aperto in un ambiente accogliente, sicuro e funzionale. Dirigente scolastico e le maestre hanno ringraziato i genitori per essersi messi in gioco in prima persona per questo lodevole gesto d’altruismo.

AUTORE. Redazione