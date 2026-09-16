Un appello arriva da Triscina di Selinunte per ritrovare un corvo smarrito al quale la proprietaria è particolarmente affezionata. L’animale è dotato di microchip identificativo ma al momento non porta alcun anello, precedentemente rimosso. Il corvo potrebbe trovarsi ancora nella zona di Triscina o essersi spostato nelle aree circostanti. La proprietaria, Dorotea Assenova Trifonova, chiede quindi la collaborazione di residenti, villeggianti e di chiunque dovesse avvistarlo.

Per chi riuscirà a ritrovare l’animale e a riconsegnarlo vivo e in buone condizioni è prevista una lauta ricompensa. Il numero del microchip è 978101083059138, elemento che consentirà di verificarne con certezza l’identità. Chi dovesse avvistare il corvo o riuscire a recuperarlo può contattare direttamente la proprietaria al numero 366 8787069. L’invito è anche quello di condividere la segnalazione, soprattutto tra i residenti di Triscina e delle zone limitrofe: una semplice informazione potrebbe essere determinante per permettere all’animale di tornare a casa. La seguente foto risale a circa due anni fa ora, oggi l’esemplare è molto più grande.