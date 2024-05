«Non posso che esprimere soddisfazione per l’intervento dell’Arma dei carabinieri che ha tolto il velo di ipocrisia da quello che tutti sapevano e tutti vedevano. L’ippodromo oggetto di intervento nella giornata di domenica, infatti, non era affatto una cosa per pochi intenditori». Lo ha detto Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali e commissario Dipartimento tutela animali e lotta alle zoomafie di “Sud chiama Nord”. Nel blitz dei carabinieri di domenica scorsa nove persone sono state denunciate e alcuni cavalli, provenienti pure da Palermo, sono stati sottoposti a controlli ematici, nell’ippodromo “privato” di Triscina dove si stava svolgendo una corsa non autorizzata di cavalli.