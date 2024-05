Gara interrotta e una decina di persone denunciate all’autorità giudiziaria per organizzazione di competizioni non autorizzate. Blitz dei carabinieri della Compagnia di Castelvetrano ieri presso la pista utilizzata per la corsa dei cavalli in contrada Manicalunga a Triscina. I militari dell’Arma sono arrivati quando pare fosse in corso una gara tra cavalli non autorizzata e hanno bloccato sia gli animali che i fantini. I controlli da parte dei carabinieri sono continuati presso la caserma di Castelvetrano, dove per ore, fuori l’area militare, sono rimasti fermi alcuni mezzi utilizzati per il trasporto dei cavalli.

AUTORE. Redazione