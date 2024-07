La Procura della Repubblica di Marsala, guidata dal procuratore Fernando Asaro, ha richiesto il rinvio a giudizio per 11 persone di Mazara del Vallo, di cui 3 funzionari del Comune, accusati di corruzione. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono state svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Trapani che hanno passato a setaccio le procedure di affidamento di lavori e servizi da parte dei funzionari, in veste di Responsabili unici dei procedimenti (RUP), facenti parte del Terzo Settore Servizi alla città e alle imprese del Comune di Mazara del Vallo.

Le indagini, svolte negli anni 2019 e 2020, supportate da attività tecniche, perquisizioni, sequestri e disamina di una gran mole di documentazione, hanno permesso di circostanziare un consolidato quadro probatorio quanto all’esistenza ed alla operatività, presso il Comune di Mazara del Vallo, di un sistema di gestione degli affidamenti da parte dei funzionari pubblici a vantaggio di taluni operatori economici, affidatari della pressoché totalità dei lavori di manutenzione idraulica e stradale attraverso l’adozione delle procedure di “affidamento diretto” o, in alternativa, con procedure di “somma urgenza”, ricevendo per sé e per terzi l’elargizione di regalie, dazioni e prestazioni di servizi vari.

L’azione dei funzionari non si è limitata ai soli fenomeni corruttivi sopra, essendo state disvelate ulteriori condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione, orientando illecitamente il procedimento amministrativo di aggiudicazione delle commesse a favore di alcuni compartecipi delle condotte corruttive nonché, attraverso l’utilizzo di artifizi e raggiri consistiti nel documentare costi superiori agli importi effettivamente sostenuti, hanno indotto in errore la pubblica amministrazione che ha liquidato maggiori somme non dovute, procurando loro un ingiusto profitto con pari danno per l’ente pubblico.

AUTORE. Redazione