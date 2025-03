Nella mattinata odierna la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo è intervenuta nel coordinare le operazioni di recupero di un corpo privo di vita. Infatti, a seguito di segnalazione ricevuta intorno alle ore 08:45 dalla Sala Operativa dell’Autorità Marittima mazarese, si veniva informati della presenza di un corpo in galleggiamento ad una distanza di circa 30 metri dalle banchine nello specchi acqueo antistante Piazzale Quinci ed immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l’invio di personale militare appartenente al Nucleo di Polizia Marittima unitamente alla dipendente motovedetta atteso che, fino a quando non viene acclarato che trattasi di un cadavere, la situazione viene gestita come se si dovesse intervenire per un soccorso.

Giunti sul posto, il personale della Capitaneria, con l’ausilio di una piccola imbarcazione e non senza fatica, riusciva a recuperare il corpo del malcapitato accostandolo vicino ad una scalinata sita lungo la banchina ove era anche presente personale appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Una volta spostato in banchina con l’intervento dei Vigli del Fuoco si scopriva che il corpo presentava una cima legata ad uno dei due arti inferiori alla cui altra estremità era collegata una borsa per la spesa del tipo “riutilizzabile” all’interno della quale era stato posto un grosso mattone in tufo a guisa di zavorra e che sembrerebbe essere stato utilizzato per dare attuazione ad un estremo gesto.

Con l’ausilio del personale del 118, prontamente intervenuto, non si è potuto fare altro che constatare il decesso di un cittadino tunisino classe 1955 come si è evinto dai documenti di riconoscimento rinvenuti negli indumenti.

Ispezionato dal medico legale intervenuto, il cadavere, su disposizione della competente Procura della Repubblica prontamente interessata, è stato sottoposto ad accurata osservazione dalla quale è emersa la possibilità della volontarietà del gesto che ha condotto al decesso.

AUTORE. Redazione