Durante la scorsa sagra del pane nero svoltasi a Castelvetrano riuscirono a bloccare un trentenne di Castelvetrano che, con un coltello in mano, importunava i passanti. Ora il sindaco della città, Giovanni Lentini, ha consegnato gli encomi a tre agenti della Polizia municipale che sono riusciti a immobilizzare l’uomo, insieme ai volontari del Noe, un maresciallo della Guardia di Finanza e un poliziotto, tutte due fuori servizio. A ricevere l’encomio sono state le ispettrici capo Maria Antonietta Gallotta, Nanda Pasqualini e Silvia Rizzo durante una breve e informale cerimonia, alla presenza del comandante Antonio Ferracane e l’assessore Salvatore Ingrasciotta. «Un gesto di riconoscenza da parte dell’Amministrazione comunale per chi, con professionalità e spirito di servizio, onora ogni giorno il proprio ruolo al servizio della collettività», ha commentato il sindaco.