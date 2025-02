Il Comune di Castelvetrano ha aderito alla rete BELC (Building Europe with Local Councillors), inserendosi tra i centri Europe Direct Sicilia-Malta. Dal 4 al 7 febbraio scorso sull’isola di Malta si è tenuto il “Transnational Meeting on Active Citizenship and Mare Nostrum” al quale, per il Comune, ha partecipato il vice presidente del consiglio comunale Barbara Vivona, capogruppo di Forza Italia e coordinatrice di Azzurro donne a Castelvetrano. L’obiettivo del progetto è quello di permettere ai politici locali di collaborare per diffondere informazioni sui temi europei e sulle problematiche delle comunità locali, con l’intento di offrire al proprio territorio non solo un’occasione di confronto e di dialogo costruttivo ma anche un’importante opportunità per creare progettazione/formazione -informazione e network su diversi focus.

A Malta si sono discussi temi come la sensibilizzazione sull’importanza della biodiversità nel mare Mediterraneo, condividere buone pratiche e iniziative già in atto per la protezione degli ecosistemi marini, creare una rete di collaborazione tra i vari attori coinvolti nella tutela dell’ambiente marino. Tema, quale quello della tutela del Mediterraneo, che è necessario sviluppare attraverso la cooperazione transfrontaliera.

Due sono stati i protocolli firmati. Il primo “Sicilia-Malta 2025” per la collaborazione transfrontaliera su istruzione e sostenibilità dei mari e degli oceani; e il secondo “Cittadinanza attiva nel progetto europeo” per rafforzare l’impegno congiunto. Tutti gli stakeholders coinvolti si sono impegnati a sviluppare e promuovere iniziative concrete. L’incontro si concluderà con un nuovo appuntamento in Sicilia, per dare ulteriore slancio alla cooperazione avviata. Dalla Sicilia, oltre la Vivona, hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Trapani, San Vito Lo Capo e Marsala.

AUTORE. Redazione