Il 18 marzo si è svolto presso l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano l’evento formativo “Il mondo delle competizioni” organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi sezione di Trapani che ha scelto come Cooking Teacher la quotata Lady chef Stella Silvestro. Gli alunni del settore cucina hanno partecipato attivamente alla composizione dei piatti da concorso. Durante la manifestazione il Dirigente scolastico Rosanna Conciauro ha colto l’occasione per dare un riconoscimento agli alunni che si sono distinti ai campionati nazionali di cucina svoltisi a Rimini il mese scorso.

Un plauso da parte di tutta la platea agli alunni Alessandro Ranauro, Giuseppe Ottoveggio, Damiano Benenati, Michele Giambalvo, Alecsandro Apetroae e Giuseppe Ferranti magistralmente guidati dai professori Giuseppe Caruso, Salvatore La Bella e Paolo Austero che hanno portato in alto il buon nome dell’Istituto nel Contest riminese. La cooking lesson è solo una delle tante iniziative di ampliamento dell’offerta formativa poste in essere dal nostro Istituto che ha come obiettivo la formazione di eccellenze nel settore enogastronomico e turistico, ha sottolineato la Dirigente Conciauro, senza perdere di vista l’inclusione scolastica e sociale di tutti gli alunni.

AUTORE. Redazione