Pochi medici, organici ridotti all’osso e alcuni servizi rischiano di non partire. È l’allarme che emerge per le guardie mediche estive in provincia di Trapani per le quali non si trovano medici. Le convocazioni sono andate quasi a vuoto, come nel caso per la guardia medica di Tre Fontane dove su 7 medici previsti c’è solo 1 medico incaricato. Il prossimo 18 giugno si terrà l’inaugurazione della guardia medica sul lungomare ovest nell’immobile confiscato e acquisito al patrimonio del Comune dove l’Asp Trapani ha svolto i lavori di adeguamento. Ma il rischio concreto è che si inaugura e non si riesce a garantirne il servizio. Ecco perché Pietro Candela, direttore del Distretto sanitario, ha scritto al Commissario dell’Asp Ferdinando Croce per chiedere una nuova convocazione di medici, applicando quanto previsto dal protocollo d’intesa con i medici di medicina generale. I turni dovranno garantire sia l’apertura diurna che notturna.

AUTORE. Redazione