Controlli rafforzati delle forze dell’ordine nei principali centri della provincia di Trapani, con verifiche anche a Castelvetrano. Il bilancio delle attività disposte dalla Questura nel periodo compreso tra il 31 luglio e l’11 settembre 2026 parla di 790 persone e 285 veicoli controllati, oltre a verifiche effettuate in 15 esercizi pubblici.

I servizi straordinari hanno interessato Trapani, Alcamo, Castelvetrano, San Vito Lo Capo, Marsala, Mazara del Vallo e Castellammare del Golfo, con particolare attenzione alle località caratterizzate durante il periodo estivo da una maggiore presenza turistica e ai luoghi della cosiddetta “movida”. Le operazioni, programmate nell’ambito della Cabina di Regia presieduta dal dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, hanno visto impegnati Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitaneria di Porto e le Polizie Municipali dei territori interessati.

Complessivamente sono stati effettuati 9 servizi dedicati, con l’impiego di 43 pattuglie. Sono state identificate e sottoposte a controllo 790 persone. Una di queste è stata segnalata all’Autorità competente ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, con il contestuale sequestro amministrativo di 2,8 grammi di hashish.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla circolazione stradale. I controlli hanno riguardato 285 veicoli e hanno portato alla contestazione di 28 violazioni al Codice della Strada.

Irregolarità in 10 esercizi pubblici

Le verifiche hanno interessato anche attività commerciali e pubblici esercizi. In totale sono state controllate 15 attività, tra le quali anche uno stabilimento balneare. In 10 casi sono emerse irregolarità, la cui natura e le eventuali conseguenze sono attualmente al vaglio degli uffici competenti.

Nel corso delle attività sono stati inoltre predisposti 32 posti di controllo, attraverso l’impiego complessivo di 53 pattuglie appartenenti alle diverse forze di polizia.

L’obiettivo dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Trapani è stato quello di incrementare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate e durante le fasce orarie serali.