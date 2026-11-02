L’operazione di Polizia “Alto impatto”, svoltasi nelle due ultime settimane in tutta Italia e coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha riguardato anche la provincia di Trapani. Tra il 9 ed il 25 ottobre sono stati espletati controlli serrati in prossimità dei centri di aggregazione giovanile e, in particolare, nei luoghi teatro di recenti episodi di violenza e bullismo tra soggetti giovanissimi, come quelli registrati a Mazara del Vallo, in corso Umberto e piazza Mokarta. Qualche settimana addietro alcuni ragazzi sono rimasti coinvolti in una rissa, ripresa da numerosi video successivamente pubblicati sui social. Complessivamente, nel Trapanese, la Polizia di Stato ha denunciato 11 soggetti minori di 20 anni (di cui 3 minorenni italiani), arrestato 1 maggiorenne italiano e 1 minore straniero per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti e deferito all’autorità amministrativa 2 giovani (di cui 1 minore straniero) per uso di sostanze stupefacenti.

Nello stesso periodo, sono state effettuate 4 perquisizioni alla ricerca di oggetti provento di furto, di sostanze stupefacenti e armi, con contestuale sequestro di 20,6 grammi di cocaina, 100,4 grammi di crack e 1,45 grammi di hashish; nonché di 2 tirapugni e 3 coltelli. Sono stati, altresì, identificati 485 maggiorenni di cui 173 di nazionalità straniera; 97 minori (di cui 23 stranieri); ispezionati 250 veicoli e monitorati 3 profili social (Tik Tok).