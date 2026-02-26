Sanzioni quasi raddoppiate nella filiera agro-zootecnica, incremento dei cani microchippati e sterilizzati e più controlli negli allevamenti della provincia di Trapani. Sono tra i principali risultati raggiunti nel 2025 dal Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp Trapani. Il personale del Dipartimento, diretto da Roberto Messineo, è stato impegnato su tutto il territorio provinciale, vigilando e salvaguardando il patrimonio zootecnico, la fauna selvatica e gli animali di affezione, verificando gli alimenti ed i prodotti di origine animale. Le attività sono state effettuate attraverso le tre unità operative che dipendono il Dipartimento: sanità animale; igiene alimenti di origine animale; igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche.Complessivamente le sanzioni irrorate hanno registrato un incremento dell’80%, passando da 112, nel 2024, a 202 nel 2025: 40 dalla sanità animale, 25 dall’igiene alimenti di origine animale e 137 dall’igiene allevamenti e delle produzioni zootecniche (contro le 64 dell’anno precedente).

Sono stati 1.023 i capi negli allevamenti bovini sottoposti a controllo nel corso dell’anno dal personale dell’unità operativa sanità animale, con una crescita del 42% rispetto al 2024, e 4.470 negli allevamenti ovini-caprini, il 4% in più, mentre per il piano di eradicazione della brucellosi ovi-caprina controllati 64.547 capi. Le sanzioni emesse sono passate da 12 a 40. L’unità operativa igiene degli alimenti di origine animale ha sottoposto ad ispezione 1.970 capi macellati, ha effettuato 42 controlli del benessere animale alla macellazione e 217 controlli ufficiali sui materiali delle confezioni alimentari. L’unità operativa igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tra le attività, ha anagrafato ben 6.891 cani, ne ha sterilizzato 1.700, con un incremento riguardo al 2024 rispettivamente del 5,3% e del 3%. Sono state riscontrate 37 non conformità, il 94% in più, e, a seguito dell’attività dei veterinari, le autorità competenti hanno emesso 9 diffide, 4 blocchi ufficiali, 2 sequestri penali, 13 sequestri amministrativi, 14 dissequestri amministrativi, 8 annotazioni di polizia giudiziaria, 3 sblocchi ufficiali e 30 prescrizioni.

