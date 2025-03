I Carabinieri delle Compagnie di Trapani e di Castelvetrano, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati ad incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.

I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato:

• un 50enne di Castelvetrano sorpreso con un panetto di hashish da 100 gr. occultato sotto il giubbotto;

• un 20enne trapanese e un 21enne di Castelvetrano per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti;

• un 39enne di Castelvetrano, trovato in possesso di un coltello con lama lunga 12 cm;

• un 22enne alla guida di una autovettura privo di patente;

• 4 persone che, benché in regime di arresti domiciliari, non venivano trovate presso le rispettive abitazioni.

Nel corso del medesimo servizio sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Trapani 15 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) per uso personale.

AUTORE. Redazione