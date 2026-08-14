Questa mattina Polizia Municipale e Guardia Costiera sono intervenuti a Triscina di Selinunte per bloccare situazioni di campeggio e pernottamento sull’arenile in vista della notte di Ferragosto. Come previsto dal D.D.G. n. 476 dell’1 giugno 2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sulle spiagge, infatti, sono vietati l’accensione di fuochi, il campeggio, il bivacco e il pernottamento.

Nei pressi della stada 155D le forze dell’ordine hanno impedito la recinzione di un enorme tratto di spiaggia oltre al sequestro di 7 tende. Anche nei pressi della strada 109 è stato sequestrato un nastro che delimitava abusivamente un tratto di spiaggia. Sono stati inoltre bloccati diversi trattori che trasportavano legna verso l’arenile della borgata.

Si ricorda che eventuali violazioni saranno perseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro. Fino a domani mattina, oltre a due pattuglie della Polizia Municipale, saranno presenti sul territorio Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.