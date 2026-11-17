Attività di controllo straordinario nel weekend da parte dei carabinieri a Marsala e Mazara del Vallo. A Marsala, un uomo del 1987 è stato denunciato per evasione dalla detenzione domiciliare, non essendo stato trovato nella propria abitazione durante un controllo. Un ventenne, notato con atteggiamento sospetto tra alcune auto in sosta, è stato trovato in possesso di una forbice e due taglierini, successivamente sequestrati. Denunciato anche un marsalese del 1974, trovato durante una perquisizione in possesso di una carabina ad aria compressa, anch’essa sottoposta a sequestro.

A Mazara del Vallo, invece, un uomo di 55 anni è stato fermato alla guida di un’auto già sottoposta a sequestro. Dagli accertamenti è emerso che non aveva mai conseguito la patente e che si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Un altro mazarese, di 39 anni, è stato denunciato dopo essere risultato positivo al primo test per l’assunzione di alcolici e aver rifiutato di sottoporsi alle successive analisi di laboratorio. Per lui è scattata anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito delle frasi ingiuriose rivolte ai militari durante la redazione dei verbali. Complessivamente sono state identificate 128 persone, a bordo di 76 veicoli. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate diverse sanzioni per violazioni delle norme che regolano la circolazione dei monopattini elettrici, tra cui la mancanza del contrassegno identificativo, della copertura assicurativa, del giubbotto rifrangente e del casco.

AUTORE. Redazione