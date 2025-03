Prima M5S, poi vicino ad Antonio Ingroia col movimento “Cambiamo Campobello”, poi ancora indipendente e ora entrato in “Controcorrente”, il neo movimento fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera. È il corso delle scelte che ha fatto in questi anni (è alla sua seconda legislatura) il consigliere comunale di Campobello Tommaso Di Maria, che ora insieme alla collega Isabel Montalbano hanno aderito al movimento di La Vardera. A Campobello, secondo il format previsto dal movimento, è stato aperto un faro che è guidato da Giuseppe Stallone. I due consiglieri sono i primi della provincia di Trapani che aderiscono al partito di La Vardera: «diversi sono i consiglieri che da ogni parte della Sicilia che in queste ore stanno aderendo al nostro progetto, gente libera che potrebbe scegliere di stare con il potere, ma che invece pancia a terra vuole costruire una alternativa al fallimentare governo Schifani».