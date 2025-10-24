La 5° edizione della “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” – evento, organizzato dal MIMIT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che oggi si terrà a Bari presso la Legione Allievi della Guardia di finanza – rappresenta l’occasione per tracciare il bilancio dell’attività svolta dalle Fiamme Gialle a contrasto del fenomeno della contraffazione e a tutela del Made in Italy e della sicurezza dei prodotti. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio – 30 settembre 2025, i Reparti del Corpo hanno eseguito circa 9.000 interventi, che hanno portato al sequestro di quasi 527 milioni di beni, tra prodotti contraffatti, falsamente etichettati come italiani o non conformi agli standard di sicurezza. Sono 3.344 i responsabili denunciati. La produzione delle merci contraffatte proviene principalmente da Cina, Hong Kong e Turchia.

In particolare, nel corso dell’anno, i finanzieri hanno:

• sequestrato 48 milioni di prodotti contraffatti e denunciato 2.600 soggetti;

• eseguito 542 interventi a tutela del Made in Italy, con il sequestro di 28 milioni di articoli falsamente etichettati come italiani e 90 persone segnalate all’Autorità giudiziaria;

• condotto 3.696 controlli sulla sicurezza dei prodotti, che hanno portato al sequestro di oltre 450 milioni di articoli non conformi e alla denuncia di 580 responsabili.

• contestato 1.609 violazioni a consumatori consapevoli dell’acquisto di beni falsi, con sanzioni fino a 7.000 euro introdotte dalla legge n. 206/2023;

Tra i risultati più significativi:

• a Torre Annunziata, smantellata un’organizzazione criminale dedita alla contraffazione e commercializzazione di fitofarmaci pericolosi, con 9 misure cautelari e 8 milioni di euro sequestrati;

• a Foggia, sequestrati oltre 1,3 milioni di litri di vino privi di tracciabilità, per un valore di oltre 4,3 milioni di euro;

• a Napoli, confiscati 1,4 milioni di giocattoli non sicuri, parte dei quali riportavano marchi contraffatti di famosi personaggi animati.

Il Corpo collabora stabilmente con Europol, Interpol, OLAF e l’Organizzazione Mondiale delle Dogane, partecipando a operazioni congiunte e “Joint Investigation Teams”.

Cresce anche il contrasto alla contraffazione online, con monitoraggi sul web e nel dark web per individuare venditori e piattaforme illegali che sfruttano marketplace e social network per la vendita di prodotti falsi.