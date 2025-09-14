Prosegue l’opera di valorizzazione delle fontane del Comune di Castelvetrano: ieri è stata ripristinata la fontana di Piazza Amendola, davanti la Stazione Ferroviaria. “Grazie alla collaborazione attiva – scrive sui social il sindaco Giovanni Lentini – tra questa Amministrazione e il Nucleo Operativo Emergenze Castelvetrano, con la presenza di Giuseppe Rapallo, la Pro Loco Selinunte con Michele Pappalardo, e alla professionalità di Christian Catania della ditta Catania Solution Impianti , stiamo portando avanti un percorso che rispecchia gli impegni assunti già in campagna elettorale: promuovere la cittadinanza attiva e rendere Castelvetrano più bella e accogliente”

“È bello – aggiunge il primo cittadino – vedere i volti sorridenti di chi, nel tempo libero e in modo disinteressato, si impegna per la propria città. L’Amministrazione auspica che ciascuno possa fare la propria parte per il bene comune, contribuendo a costruire una Castelvetrano migliore” Nei prossimi giorni è previsto l’intervento anche alle altre fontane cittadine per il recupero e la valorizzazione del patrimonio urbano.