«Voi dovete diventare una città famosa per le cose belle. Noi dobbiamo parlare più del filosofo Giovanni Gentile che di Matteo Messina Denaro». È quello che ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5S arrivato stamattina a Castelvetrano per sostenere la candidatura del sindaco uscente Enzo Alfano. Il leader pentastellato è intervenuto sul palchetto allestito nel quartiere Belvedere, proprio davanti il comando della Polizia municipale. «Qui siamo in una zona dove nel 2019, mi è stato raccontato, non c’era nemmeno l’illuminazione pubblica; ora, invece, c’è il comando della polizia municipale e il distaccamento dei vigili del fuoco, quindi dobbiamo continuare su questa strada», ha detto ancora Conte.

Il leader pentastellato ha avuto parole di elogio per il sindaco Alfano: «Enzo ha guidato un’Amministrazione che ha contrastato il malaffare, ha contrastato qualsiasi forma di contaminazione di affarismo, malavita e mafia». Sul palco con Conte c’era il sindaco Enzo Alfano, il senatore Giuseppe Antoci, il presidente del consiglio comunale Patrick Cirrincione e Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5S. Il leader del M5S ha poi raggiunto il porto di Marinella di Selinunte per incontrare i pescatori della borgata nella zona dove si svolge ogni giorno l’asta del pesce.

AUTORE. Redazione